ARA
Bist 100
10269,85
-0,1%
Bist 100
Dolar/TL
32,2886
0,1603%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1943
-0,0431%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,0005%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,85
-0,72%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Takasbank'a yeni genel müdür

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'nın yeni görev yeri Takasbank Genel Müdürlüğü oldu.

07 Haziran 2024 | 09:21
Takasbank'a yeni genel müdür

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Arıncı'nın DDK'deki görevi sona erdi. Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 yıldır yürüttüğü DDK Başkanlığı görevini tamamlayarak Takasbank Genel Müdürlüğüne atandığı bilgisini verdi.

Arıncı, "Bu süreçte bana destek olan çalışma arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Yunus Arıncı kimdir?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

Arıncı'nın yerine Devlet Denetleme Kurulu başkanlığına, Kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,85 -0,72%
  • ALTIN ONS 2355,4 -0,91%
  • BIST 100 10269,85 -0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,562 -0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36783 0,05925%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,77 -0,3074%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2886 0,1603%
  • EURO/DOLAR 1,089 -0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1943 -0,0431%
  • STERLIN/DOLAR 1,27925 0,02346%
Borsa Haberleri
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
GERİ
İLERİ
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL