AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu ana kadar çok yoğun yoğun bir artçı sarsıntısı var. Çok olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız 7/24 sürekli bu depremleri ölçüyor, sürekli yeniden değerlendirip veri tabanlarımıza ilave ediyorlar. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu an konuştuğumuz dakikalarda bile artçı sayısının 3900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz.

Bunların 3'le 4 arasında olanlarının sayısı 1253.

4'le 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı ise kabaca 400.

Bu ne anlama geliyor? Hemen hemen her 10 dakika, 15 dakikada bir hissedebilecekleri büyüklükte bir depremi yaşıyorlar. Bu kadar ciddi bir artçı aktivitesi söz konusu.

5 ila 6 arasındaki artçı sarsıntıların sayısı ise şu an itibarıyla 38.

Bu ne anlama geliyor? Hatırlarsanız 3 ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4.9, daha sonra meydana gelen Düzce depremi 5.9 büyüklüğündeydi. Biz yani şu anda bu 2 büyük depremden sonra çok sayıda İzmir ve Düzce depreminin büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu ciddi bir durum"

Yer kabuğu 7,3 metre yer değiştirdi

Öte yandan AFAD, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

"Depremlerle 30 katrilyon jul enerji açığa çıktı"

Halen mucizevi kurtuluşlar olduğunu belirten Tatar, daha önce depremlerde 15 gün sonra dahi enkaz altından kurtuluşların görüldüğünü, "İnşallah bu büyük felaketler sonrasında da enkazların altında halen şu saatte dahi vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye ümit ediyorum." dedi.

Yapılan gözlemlere göre yer kabuğunda 400 kilometre üzerinde yüzey kırığının olduğunu aktaran Tatar, ilerleyen günlerde bütün saha tarandığında yüzey kırığının bunun da üzerinde olduğunun görülebileceğini anlattı. Tatar ayrıca "Depremlerle 30 katrilyon jul enerji açığa çıktı." bilgisini verdi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Tatar, vatandaşların bu çalışmaların sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini hatırlattı.

Türkiye deprem tehlike haritasına çok yoğun bir ilgi bulunduğunu, vatandaşların bulundukları noktalardaki deprem tehlikesini öğrenmek istediğini ifade eden Tatar, yoğun talep nedeniyle zaman zaman sistemde yavaşlamalar olabildiğini belirtti.

Vatandaşların bu ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Tatar, "Ama tabii bunun uygulamaya dönüşmesi ve bir an önce bu depremin acılarını sardıktan sonra bizim gerçekten afetlere karşı dirençli şehirler ve toplumlar oluşturma konusundaki çabalarımızın artarak devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.