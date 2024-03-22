TAV Havalimanları Medine'de yeni terminal yatırımına başlayacak

TAV Havalimanları, Medine Havalimanı'nda var olan terminalin kapasitesini artıracak ve yeni bir iç hatlar terminali inşa edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre düzenlenen törene Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih bin Nasır el Casır, Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) Başkanı Abdülaziz el Duailej, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde ve Medine Havalimanı Genel Müdürü Sofiene Abdessalem ile ulaştırma ve sivil havacılık yetkilileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kaptan, Kutsal Topraklar'ın giriş kapısı Medine Havalimanı'nın, kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek "Suudi Arabistan'ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı'nı ortağımızla birlikte 12 yıldır başarıyla işletiyoruz. Hac ve umre ibadetini gerçekleştirmek üzere gelen yurttaşlarımızı Medine'de karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Üç yıl içinde tamamlamayı planladığımız bu yatırımla, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için ciddi bir kapasite artışı yaratacağız." ifadelerini kullandı.

Medine Havalimanı, 2023'te 9,4 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları ile Al Rajhi Holdingin oluşturduğu konsorsiyumun, Medine Havalimanı'nı Mayıs 2041'e kadar işletme hakkı bulunuyor. Kovid-19 salgını kaynaklı seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Medine Havalimanı, 2023'te 9,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanının yolcu trafiği önceki yıla göre yüzde 49, salgın öncesine göre de yüzde 12 artış kaydetti.

Toplam 275 milyon dolarlık yatırım kapsamında 40 bin metrekarelik yeni bir iç hatlar terminali inşa edilecek. Var olan terminal de kapasitesi artırılarak sadece dış hatlara hizmet verecek. Bağlantı yolları, otopark yapımı gibi işleri de kapsayan yatırımla havalimanının kapasitesi, yaklaşık 18 milyon yolcuya ulaşacak.

Medine'de Haziran 2012'de operasyona başlayan TAV Havalimanları, yeni yolcu terminalini Nisan 2015'te hizmete açtı. Medine'nin, yolcu değerlendirmelerine göre verilen Skytrax ödüllerinde "Orta Doğu'nun En İyi Havalimanı" ödülü bulunuyor.