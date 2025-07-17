TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç 222,3 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2025 kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak Mayıs ayı itibarıyla 170,3 milyar dolara çıktı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 222,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 73,9 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 0,6 oranında azalarak 29,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 7,8 oranında azalarak 12,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı ise yüzde 1,2 oranında azalışla 18,8 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 oranında artışla 20,4 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 9,9 oranında artarak 22,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 66,8 milyar ABD dolar olarak açıklandı.