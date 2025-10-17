Anket sonucu: Piyasanın yıl sonu dolar, faiz, enflasyon tahmini ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı. Ankete reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı katıldı.

Buna göre, enflasyon beklentisi yüzde 29.86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi. Büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve 2026 yılı için yükseliş görüldü.

TÜFE beklentileri belli oldu

12 ay sonrası Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 23,26 olarak açıklandı. Bir önceki anket dönemindeyse bu rakam yüzde 22,25'ti.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki dönemde yüzde 16,78 iken, bu dönem yüzde 17,36 olarak duyuruldu.

Dolar/TL beklentisi açıklandı

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Dolar/TL) beklentisi ise 43,56 TL oldu. Bir önceki anket döneminde bu rakam 43,85 olarak açıklanmıştı.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 49,75 TL oldu.

Faiz beklentileri ne durumda?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 39,15 oldu. Bir önceki anket döneminde bu rakam 40,48'di.

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise yüzde 39,00 olarak duyuruldu.

Büyüme beklentileri belli oldu

Katılımcıların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025 yılı büyüme beklentisi bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde bu rakam yüzde 3,2 olarak açıklanmıştı.