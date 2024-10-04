ARA
DOLAR
34,26
0,30%
DOLAR
EURO
37,80
-0,11%
EURO
GRAM ALTIN
2926,93
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
8888,13
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB anketi: Son çeyrekte konut ve taşıt kredilerinde ne bekleniyor?

TCMB anketi: Son çeyrekte konut ve taşıt kredilerinde ne bekleniyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre son çeyrekte konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlaması, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise sona ermesi bekleniyor.

04 Ekim 2024 | 11:36
TCMB anketi: Son çeyrekte konut ve taşıt kredilerinde ne bekleniyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) '2024 Üçüncü Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımladı.

Aktif büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen 16 bankaya uygulanan anketin sonuçlarına göre, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları üçüncü çeyrekte de sıkılaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Ankete göre kredi türlerine uygulanan standartlarda bu dönemde sıkılaşma gözlendi. Üçüncü çeyrekte tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görüldü.

Ankete göre, işletmelere verilen kredi talebindeki düşüş üçüncü çeyrekte zayıflayarak devam etti. 2024'ün son çeyreği için bankaların beklentisi, işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak da olsa devam edeceği yönünde oldu.

Talep açısından bakıldığında ise Döviz cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gerçekleşti. Son çeyrekte de işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesi bekleniyor.

Konut ve taşıt kredilerinde gevşeme beklentisi

Konut ve taşıt kredileri içinse bankaların son çeyrek beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği yönünde oldu. Bankalar diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam etmesini bekliyor.

Üçüncü çeyrekte konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bıraktı. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönünde oldu.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü. 2024 yılının son çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam edeceği beklenmektedir.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2926,93 0,36%
  • ALTIN ONS 2657,65 0,06%
  • BIST 100 8888,13 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,441 -0,342%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35623 0,05312%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,81 0,1955%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2551 0,2953%
  • EURO/DOLAR 1,1022 -0,0743%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7978 -0,1075%
  • STERLIN/DOLAR 1,31486 0,17103%
Borsa Haberleri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
GERİ
İLERİ
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL