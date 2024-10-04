Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) '2024 Üçüncü Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımladı.

Aktif büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen 16 bankaya uygulanan anketin sonuçlarına göre, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları üçüncü çeyrekte de sıkılaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Ankete göre kredi türlerine uygulanan standartlarda bu dönemde sıkılaşma gözlendi. Üçüncü çeyrekte tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görüldü.

Ankete göre, işletmelere verilen kredi talebindeki düşüş üçüncü çeyrekte zayıflayarak devam etti. 2024'ün son çeyreği için bankaların beklentisi, işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak da olsa devam edeceği yönünde oldu.

Talep açısından bakıldığında ise Döviz cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gerçekleşti. Son çeyrekte de işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesi bekleniyor.

Konut ve taşıt kredilerinde gevşeme beklentisi

Konut ve taşıt kredileri içinse bankaların son çeyrek beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği yönünde oldu. Bankalar diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam etmesini bekliyor.

Üçüncü çeyrekte konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bıraktı. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönünde oldu.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü. 2024 yılının son çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam edeceği beklenmektedir.