TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün Adıyaman'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra bölgede okul yaptırmak için ABD’de bulunduğu sırada yardım fonu kampanyası başlatmıştı.

'Lise yaptıracağız'

"Depremin hemen ardından devletimiz dimdik vatandaşlarının yanında oldu. Felaketin büyüklüğüne rağmen hızla her yere yetişti. Kadirşinas milletimiz de Türkiye'nin her yerinden yardıma koştu. Ben o dönemde ABD'de çalışan bir Türk olarak depremzede kardeşlerimin acısını çok derinden hissettim. Sizlerle yattım sizlerle kalktım. Ve ben de bir şeyler yapmam gerekli diye düşündüm. Amerika'da birlikte çalıştığım arkadaşlarımı ve oradaki iş insanlarını harekete geçirdim, bir yardım fonu oluşturduk. Hatta yardım topladığım dönemde bana destek olan Jasne de şu an bizle beraber burada. Tüm bağışçılar adına kendisine teşekkür ediyorum. Topladığımız yardımlarla Adıyaman'da bir lise yaptıracağız. Burada bu lise yapımının protokolünü imzalıyoruz. Aslan Selim Lisesi Adıyaman'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."