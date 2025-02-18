TCMB'den TL depo alım ihaleleri

TCMB'nin, 19 Şubat vadeli 880 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 850 milyar 423 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

18 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 16 milyar 375 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 25 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 300 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi. AA