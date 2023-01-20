ARA
Bist 100
5450,09
0,51%
Bist 100
Dolar/TL
18,8024
0,0631%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3291
-0,0943%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0812
-0,157%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1163,29
-0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB fazla döviz zorunlu karşılık tesisine faiz ödeyecek

TCMB fazla döviz zorunlu karşılık tesisine faiz ödeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyecek.

20 Ocak 2023 | 13:38
0
TCMB fazla döviz zorunlu karşılık tesisine faiz ödeyecek

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bankalar yurt dışında tuttuğu dövizler için yüzde 4,3 oranında Libor faizi alıyordu.

Bankaların talebi üzerine çalışma yapan TCMB, yurt dışında tutulan dövizlerin yurt içine getirilmesi durumunda, zorunlu karşılık tutarının üzerindeki yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5'lik bir faiz verecek.

Söz konusu ödeme, Türk lirası cinsinden yapılacak.

Bankacılık kaynakları, Liralaşma Stratejisini destekleyen yeni uygulamanın banka bilançolarını pozitif etkileyeceğini, döviz girişini de artıracağını belirtiyor.

Bankaların yurt içinde döviz toplamasını gerektirecek bir durum olmadığa işaret eden kaynaklar, yurt dışı muhabir bankalarda bulunan fazla dövizin TCMB'de tutulması halinde faiz getirisinden faydalanılacağını kaydetti.

Kaynaklar, yüzde 4,5'lik faizin, zorunlu karşılık tutarının üzerinde getirilen döviz için verileceğine de vurgu yaptı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1163,29 -0,41%
  • ALTIN ONS 1924,36 -0,47%
  • BIST 100 5450,09 0,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8024 0,0631%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3291 -0,0943%
  • EURO/USD 1,0812 -0,157%
  • INGILIZ STERLINI 1,23481 -0,32088%
  • JAPON YENI 130,519 1,617%
  • KANADA DOLARI 1,34684 0,02265%
  • RUS RUBLESI 68,875 -0,7565%
Günün En Çok Okunanları
Maaş zammı hakkında 4 soru 4 cevap
20 milyar dolarlık yatırımın yol haritası belli oldu
Türkiye'de işçilerin sadece yüzde 14,42'si sendikalı
Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL