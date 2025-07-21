TCMB Temmuz 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faiz oranları, sadece bankacılık sektörü ya da kredi piyasalarını değil, aynı zamanda döviz kuru, altın fiyatları ve borsa gibi yatırım araçlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle TCMB’nin alacağı yeni karar, yatırım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayacak.