TCMB Temmuz 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların yönünü belirleyecek bu önemli gelişme için toplantı tarihi belli oldu. Peki, Temmuz 2025 Merkez Bankası faiz kararı hangi gün duyurulacak? İşte detaylar...
1 MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
TCMB tarafından yıl başında açıklanan resmi takvime göre, Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00’te yeni faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.
2 FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Kısa süre önce AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçları yayımlandı. Beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 11'i, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35.
3 ÖNCEKİ FAİZ KARARI NEYDİ?
Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu. En son nisan ayında politika faizi 350 baz puan artırılmıştı ve yüzde 46'ya çıkarılmıştı. TCMB, mayıs ayında da faizi sabit bıraktı.
4 PİYASALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Faiz oranları, sadece bankacılık sektörü ya da kredi piyasalarını değil, aynı zamanda döviz kuru, altın fiyatları ve borsa gibi yatırım araçlarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle TCMB’nin alacağı yeni karar, yatırım stratejileri üzerinde belirleyici rol oynayacak.