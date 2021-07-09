Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye’deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak olan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini, 2019 yılında başlattığı Müzik Bursu programı ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye’deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak olan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor.

Kazanan bursiyer, Eylül 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında, aylık 750 Avro, 10 ay toplam 7.500 Avro tutarında burstan faydalanabilecektir.

Başvurular www.tekfen.com.tr adresi üzerinden 25 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.

Mülakatlar çevrimiçi gerçekleştirilecek

Özgeçmiş ve bir audio/video kaydı ile online olarak yapılacak ilk başvurunun ardından, 2’nci aşamaya geçmeye hak kazanan adaylardan, zorunlu eser listesinden seçecekleri bir eser ile kendi tercih ettikleri bir eseri gelişen pandemi koşullarına bağlı olarak, jüri önünde yüz yüze ya da çevrimiçi olarak icra etmeleri talep edilecektir. Jüri, Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov ve orkestranın grup şefleri, öğretim üyelerinden teşkil edilmektedir.