“Teknolojini Yukarıya Taşı” mottosuyla yola çıkan Studio10X, Teknoloji ve Girişimcilik ekosistemine yeni bir boyut eklemeyi planlıyor.

Teknoloji paydaşlarının, global oyunculara dönüşme yolculuğuna ivme kazandıracak uluslararası standartlarda hizmetlerle dünyanın kapısını açmaya hazırlanıyor. 15 yılı aşkın süredir girişimcilik ekosisteminde önemli sorumluluklar üstlenen Gürol Üzenç’in kurucu ortaklarından olduğu yapı, alanında deneyimli ekibiyle değer yaratacak işlere imza atmayı planlıyor. Studio10X, 2022 son çeyreğinde ise Hollanda ofisini faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Son olarak Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation Müdürü olarak görev yapan kurucu ortaklardan Gürol Üzenç şunları söylüyor: “Bugüne kadar farklı unvanlarla 1000’in üzerinde girişimci ve teknoloji firmasıyla çalışma fırsatına eriştim. Yurt dışında büyük etkinliklerin birçoğunda bulundum. 200’ün üzerinde yurt dışında faaliyet gösteren girişim hızlandırma programı veya kuluçka merkeziyle görüşme sağladım. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki girişimcilerimizin ve firmalarımızın ürettiği teknoloji global ortalamanın çok üzerinde. Ama global firma olma yolunda eksikliklerimiz var. Biz de tam bu noktadaki sorunları çözmek için hizmet vermek istiyoruz. Naçizane gördüğüm en büyük sorunlardan pazarlama odaklı strateji geliştirme, markalaşma ve satış alanına çağdaş çözümler getiriyoruz. İnanıyoruz ki hep birlikte büyüyeceğiz.”