Koronavirüs salgını sonrasında hijyen konusundaki uyarılar etkili olurken, nakit para kullanımı azaldı.

Nakit yerine özellikle temassız kartlarla daha çok ödeme yapıldı..

Milliyet’in haberine göre, Bankalararası Kart merkezi (BKM) Başkanı Soner Canko, hijyen konusundaki telkinlerin de etkisiyle kullanıcıların son dönemde kartlarıyla daha çok ödeme yaptığını, daha az nakit çekip ve daha az nakit kullandığını söyledi.

Canko’nun verdiği bilgiye göre, mart ayının ilk 11 gününde, yerli kartlarla yapılan ödemeler bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterirken, nakit çekim tutarı aynı seviyelerde kaldı. Yani kart kullanıcıları nakitten çok karta yöneldi.

Virüs gündemiyle beraber temassız işlem adedi de mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı.

2015’in tamamında temassız ödeme işlem adedi 30 milyondu.

Sadece 11 günde 2015’te tüm yıl gerçekleşenden fazla temassız ödeme yapılmış oldu..

11 günlük dönemdeki 31 milyon adetlik temassız ödeme işlemi bir önceki ayın aynı dönemine göre ise yüzde 23’lük bir artış anlamına geliyor

SANAL ALIŞVERİŞ ARTTI

Son dönemde salgın nedeni ile sanal alışveriş de arttı.

Yerli kartlarla mart ayının ilk 11 gününde yapılan internetten ödeme tutarı aylık yüzde 4 arttı.

Bu dönemde, internetten kartlı ödeme tutarı 6.4 milyar TL olurken, bu tutar toplam ödemelerin yüzde 19.1’ine denk geldi.

Her 5 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.