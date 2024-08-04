Temel Kotil'in yeni görevi belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çalık Holding'in enerji sektöründe EPC projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, dağıtım ve perakende alanlarındaki faaliyetlerini yürüten dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji'de üst düzey atama gerçekleşti.

Havacılık ve uzay sanayisi sektöründe farklı şirketlerde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Temel Kotil, 1 Ağustos itibarıyla Çalık Enerji'nin CEO'luk görevini üstlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983'te mezun olan Kotil, 1986'da ABD Michigan Üniversitesi'nin Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını, 1987'de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

1991-1993 arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde havacılık ve ileri kompozit laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapan Kotil, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet verdi ve aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı görevlerinin ardından 2003'te THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005'te THY Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜYDÜ

2005–2011 arasında THY Teknik AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2010–2012 yılları arasında Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015–2023 arasında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Kotil, 2016–2024 yılları arasında TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.