Temeli atıldı: 2.5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Uraloğlu şöyle devam etti: Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 16,9 miyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Toroslar’ın çam kokusunu, Akdeniz’in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız. Altını çizmek istediğim bir husus da otoyolumuzun, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edilecek olmasıdır. Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye’mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Antalya-Alanya Otoyolu projesi bu toprakların ruhuna işlenecek bir Türkiye Yüzyılı nişanesi olacaktır. Bu düşüncelerle projemizin hayata geçmesinde emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşlarıma, yüklenici firmamıza ve bu eşsiz toprakların güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Antalya-Alanya Otoyolu’nun bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.