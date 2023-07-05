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  • Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran verilerini açıkladı. İş yeri sahipleri bu verilere göre zam yapabilecek. Peki Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

05 Temmuz 2023 | 10:12
Son Güncellenme: 05 Temmuz 2023 | 10:36
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Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? Temmuz 2023 işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira sözleşmesi süresi dolduğunda kiracılara belli oranlarda zam yapılabiliyor. Kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor.  Buna göre kira kontratını Temmuz ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Haziran ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek. 

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Temmuz ayı kira artış oranı %59,95 olarak belirlendi.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA ARTIŞI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %59,95
Kira Artış Tutarı: 5.995,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.995,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 191.940,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI MI?

1 Temmuz 2023'te sona ermesi gereken yüzde 25 sınırı uygulama ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulamanın uzatıldığını söyledi.

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