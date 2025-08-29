ARA
Temu, Türkiye'de işe alımlara başladı

Temu, Türkiye’de “yerelden yerele” programını başlatıyor. Şirket bu kapsamda Türkiye ekibini kurmak için işe alım yapmaya başladı.


Şirketin açıklamasına göre global çevrimiçi pazar yeri Temu, Türkiye'deki satıcılara kapılarını açıyor. Habere göre Temu, Türkiye'deki resmi temsilcilik kaydını ve ofis kuruluşunu tamamladı. Şirket, şu anda Türkiye ekibini kurmak için işe alım yapıyor ve lojistik ile Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sağlayıcılarıyla işbirlikleri kuruyor.

Habere göre Temu Yetkilisi, "yerelden yerele" girişiminin Türkiye'deki işletmeler için yeni büyüme fırsatları yaratmayı ve tüketicilere daha uygun fiyatlı, kaliteli ürünlere daha hızlı teslimatla erişim imkânı sunmayı amaçladığını belirtiyor. Haberde programın mevcut stokları bulunan kayıtlı Türk işletmelerine milyonlarca müşteriye ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir kanal sağladığı belirtiliyor.

Habere göre program şu an için davetle katılım esasına göre çalışsa da, yakında tüm uygun satıcılara açılması bekleniyor.

Temu'nun bu "yerelden yerele" modeli, ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Meksika dahil 30'dan fazla pazarda aktif olarak kullanılıyor.

