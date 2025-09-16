TES ile birlikte kıdem tazminatı kaldırılacak mı? Bir yorum var

Karakaş, kamuoyunda TES ile birlikte kıdem tazminatının kaldırılacağı gibi bilgilerin yer aldığını ve bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



Karakaş, geçmiş dönemlerdeki OVP'lerde de TES'in yer aldığını fakat yürürlüğe girmediğini dikkati çekerek, "Önceki OVP'lere baktığımız zaman 2024 yılında ve 2025 yılında yürürlüğe girmesi gerekiyordu ve o zaman bunun yürürlüğe girmeyeceğini açık ve net bir şekilde ifade etmiştim.

Şimdi yeni revize OVP'de de 2026'nın ikinci çeyreğinde yani en geç 30 Haziran 2026 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenmekte. Ancak bu tarihte de yürürlüğe girmeyeceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.