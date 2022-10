Elon Musk’ın twitter anketi Ukrayna’da büyük tepki çekti. Tesla CEO’su, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir dizi fikir önerdi ve takipçilerinden Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine resmi olarak izin verilmesini de içeren tekliflerine “evet” veya “hayır” oyu istedi.

Chip.com.tr‘nin aktardığı habere göre Ukraynalı büyükelçi Andrij Melnyk, Musk’ın tweet’ine yanıt olarak, “F— size diplomatik cevabımdır” dedi.

Melnyk, ikinci tweetinde ise “Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı ASLA senin f…ing tesla saçmalıklarını satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar” yanıtını verdi.

Rus satranç ustası Garry Kasparov da Musk’a çok sert tepki gösterdi ve paylaşımları “Kremlin propagandasının tekrarı, Ukraynalı cesaret ve fedakarlığa ihanet, ulusal sınırların zorla değiştirilmesini meşrulaştırmak” olarak yorumladı.

Kasparov, Elon Musk’a “Siz kim oluyorsunuz da Putin’in yıllarca işlediği savaş suçlarını Ukrayna’nın kanı ve toprağıyla ödüllendiriyorsunuz?” diye yanıt verdi.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022