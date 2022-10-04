Elon Musk’ın twitter anketi Ukrayna’da büyük tepki çekti. Tesla CEO’su, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir dizi fikir önerdi ve takipçilerinden Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesine resmi olarak izin verilmesini de içeren tekliflerine “evet” veya “hayır” oyu istedi.

Chip.com.tr‘nin aktardığı habere göre Ukraynalı büyükelçi Andrij Melnyk, Musk’ın tweet’ine yanıt olarak, “F— size diplomatik cevabımdır” dedi.

Melnyk, ikinci tweetinde ise “Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı ASLA senin f…ing tesla saçmalıklarını satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar” yanıtını verdi.

Rus satranç ustası Garry Kasparov da Musk’a çok sert tepki gösterdi ve paylaşımları “Kremlin propagandasının tekrarı, Ukraynalı cesaret ve fedakarlığa ihanet, ulusal sınırların zorla değiştirilmesini meşrulaştırmak” olarak yorumladı.

Kasparov, Elon Musk’a “Siz kim oluyorsunuz da Putin’in yıllarca işlediği savaş suçlarını Ukrayna’nın kanı ve toprağıyla ödüllendiriyorsunuz?” diye yanıt verdi.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

UKRAYNALILARI KIZDIRAN ANKET NEYDİ?

Musk’ın önerisi Rusya’nın sözde referandumlarla ilhak ettiğini duyurduğu Ukrayna topraklarında referandumların Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden yapılması; Ukrayna’nın Kırım yarımadasını Rusya’ya bırakması ve Ukrayna’nın Rusya ile Batı arasında tarafsız bir ülke olarak kalmasını sağlamaktı.

Musk tweetine “Ukrayna-Rusya barışı” başlığını verdi ve özetle şu maddeleri sıraladı:

Rusya’nın 2014′te ilhak ettiği Kırım topraklarının kalıcı olarak Rusya’ya verilmesi ve sürekli su temininin garanti edilmesi.

Rusya’nın referandumlar düzenlediği Doğu Ukrayna’nın dört bölgesinin bu kez Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen yeni referandumlara tabi tutulması.

Ukrayna’nın “tarafsız” kalmaya zorlanması

İKİNCİ ANKET

Musk ardından bir anket daha yayınladı ve şu soruyu sordu: “O zaman şunu deneyelim: Rusya’nın mı yoksa Ukrayna’nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım’da yaşayan insanların iradesi karar vermeli: Evet, Hayır

MUSK’TAN YENİ TWEET

Musk bir sonraki tweetinde ise “Rusya kısmi seferberlik yapıyor. Kırım risk altındaysa tam savaş seferberliğine gidiyorlar. Her iki tarafta da ölüm yıkıcı olacaktır. Rusya’nın Ukrayna’nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna’nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi.

ZELENSKY DE YANIT VERDİ

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise Musk’a kendi Twitter anketiyle yanıt verdi.

“Hangi Elon Musk’ı daha çok seviyorsunuz?” diye soran Zelenskiy, cevap olarak iki seçenek vererek sordu: “Ukrayna’yı destekleyen” veya “Rusya’yı destekleyen”.

UKRAYNA’DA ÇOK SEVİLİYORDU

Elon Musk, çatışmanın başlangıcından bu yana Ukrayna’da oldukça seviliyordu. Çünkü, Musk’ın Starlink uydu iletişim sistemi, Ukraynalıların ve Ukrayna ordusunun ülkeyi sarsan internet kesintilerini atlamalarına yardımcı olmuştu.