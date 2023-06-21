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TEV'den çağrı: Bu bayram afetzede çocuklara destek olun

Türk Eğitim Vakfı, depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarına dönebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzaladı.

21 Haziran 2023 | 10:05
Son Güncellenme: 21 Haziran 2023 | 10:11
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TEV'den çağrı: Bu bayram afetzede çocuklara destek olun

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı, Okul Yolunda Burs Fonu’yla afetzede öğrencileri ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar burs imkânı sağlıyor. Depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarına dönebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzalayan TEV, bayram vesilesiyle Okul Yolunda Burs Fonu’na destek olma çağrısı yapıyor. “Afetzede çocuklarımızın eğitimleri, hikayeleri yarıda kalmasın” diye, internet sitesi üzerinden TEV’e online bağışta bulunulabilir.

Her afet sonrasında olduğu gibi, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından da tüm imkânlarını afetten etkilenen öğrenciler için seferber eden Türk Eğitim Vakfı (TEV), hem afet mağduru 2.525 lisans ve lise bursiyerine hem de eğitimi kesintiye uğrayan tüm öğrencilere destek olmayı sürdürüyor.

“Yıkılan hayalleri hep birlikte yeniden inşa edelim. Desteklerinizle afetzede öğrencilerimizin eğitimleri, hayalleri, hikâyeleri yarıda kalmasın!” diyen TEV, deprem felaketinden etkilenen çocukların eğitim hayatlarına dönebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Okul Yolunda Burs Fonu’nu hayata geçiren TEV, yapılacak bağışlarla ilköğretim seviyesindeki afetzede öğrencilere üniversite mezuniyetine kadar eğitim hayatları boyunca burs imkanı sağlayacak. Afet bölgesindeki 11 ilden ihtiyaç sahibi öğrenciler MEB tarafından belirlenerek TEV’e yönlendirilecek.

Afetzede öğrenciler için uzun soluklu, sürdürülebilir desteğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Türk Eğitim Vakfı, Kurban Bayramı vesilesiyle Okul Yolunda Burs Fonu’na destek olma çağrısı yaptı. 

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