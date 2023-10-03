ARA
Bist 100
8513,54
0,31%
Bist 100
Dolar/TL
27,5108
0,1675%
Dolar/TL
Euro/TL
28,7955
0,0671%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0467
-0,0983%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1612,74
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • THY kampanyalı bilet fiyatı ne kadar, nasıl alınır? THY indirimli bilet kampanyası şartları neler?

THY kampanyalı bilet fiyatı ne kadar, nasıl alınır? THY indirimli bilet kampanyası şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın alınan biletlerle yurt içinde 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

03 Ekim 2023 | 14:32
Son Güncellenme: 03 Ekim 2023 | 19:34
0
THY kampanyalı bilet fiyatı ne kadar, nasıl alınır? THY indirimli bilet kampanyası şartları neler?

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 599, "ExtraFly" sınıfında 849, "PrimeFly" sınıfında ise 899 lira olarak belirlendi.

Yolcular, bugün ve yarın alınacak indirimli biletlerle 6 Şubat-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yurt içinde seyahat edebilecek.

Kampanya THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarında geçerli olacak.

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşların dahil edilmediği kampanya kapsamındaki biletler sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşları, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını kapsamayan kampanya için 98 bin 290 koltuk ayrıldı.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/" internet adresinden ulaşılabilir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1612,74 -0,09%
  • ALTIN ONS 1823,24 -0,26%
  • BIST 100 8513,54 0,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5108 0,1675%
  • EURO/TURK LIRASI 28,7955 0,0671%
  • EURO/USD 1,0467 -0,0983%
  • INGILIZ STERLINI 1,20758 -0,09266%
  • JAPON YENI 149,023 -0,563%
  • KANADA DOLARI 1,37179 0,38125%
  • RUS RUBLESI 99,18 0,3846%
Günün En Çok Okunanları
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
THY iç hatlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL