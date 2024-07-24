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THY'den yurt dışında 18 noktaya yüzde 40 indirim kampanyası

Türk Hava Yolları yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı. İşte kampanya tarihleri ve seçili noktalar...

24 Temmuz 2024 | 18:02
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2024 | 18:03
THY'den yurt dışında 18 noktaya yüzde 40 indirim kampanyası

Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için THY seçili noktalara yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları, tatilini Turkish Airlines Holidays ile Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İspanya ve İtalya'daki seçili noktalara planlayan müşterilerine yüzde 40'a varan indirimler veriyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU 18 ŞEHİR 

Tatilini Turkish Airlines Holidays ile Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli, Roma destinasyonlarına www.turkishairlinesholidays.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlar ile planlayanlara yüzde 40'a varan indirim sunuluyor.

KAMPANYA TARİHLERİ 

THY'den yapılan açıklamaya göre kampanya, 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyonlarda, konaklamanın 01.07.2024-31.10.2024 tarihleri arasında olması kaydı ile geçerli.

Sadece www.turkishairlinesholidays.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlar ile indirimden yararlanılabiliyor.

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Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
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GERİ
İLERİ
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