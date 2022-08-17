Türk Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda Deneyimli kaptan pilot ve 2. pilot istihdam edeceğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, büyüme hedefleri doğrultusunda bünyesine yeni pilotlar katacak.

Pandeminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak gökyüzüne daha güçlü şekilde dönen THY, büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve 2. pilot istihdam edecek.

Salgın sonrası hızla artan yolcu talebine hazırlıklı olan ve bu sayede 2022 yılının ilk 6 ayında uluslararası koltuk kapasitesinde üçüncü sıraya yükselen şirket, ailesine katılacak yeni pilotlar ile daha da güçlenecek.

Hali hazırda 386 uçaklık modern filosunda görevli 5 bin 525 pilotu bulunan bayrak taşıyıcı, kısa süre içerisinde uçak ve pilot sayısını artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvurular, THY’nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz.” ifadelerini kullandı.

THY, yeryüzünde ve gökyüzünde görevli 65 bin çalışanıyla Türkiye’nin istihdam gücüne katkı sağlarken, küresel havacılık endüstrisindeki pazar payını artırmaya da devam edecek.