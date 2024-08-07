Bolat, "(Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu) Temu ile yeni bir düzenleme geldi. Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Bu, bir firma, şahsa ya da ülkeye yönelik bir düzenleme değil. Genel bir ithalat düzenlemesi. Şunu gördük; e-ticaret ile ilgili yapılan işlemlerde sektörlerde, ürünlerde çok hızlı değişimler oluyor. Çok hızlı pazar payları değişimleri meydana geliyor. Özellikle küçük esnaf, tüccarlar, ticaret odaları, esnaf odaları, sanayi odaları bize bu konuda yoğun şikayette bulundu. Tüketicilerden de kalitesizlik, ürün güvenliği, tehlikeli ürün noktasında şikayetler çokça yapıldı. Hem ilgili bakanlıklarımız ile istişare ettik hem bu ilgili ticaret ve esnaf odaları, TOBB, TİM gibi kuruluşlar ile istişare ettik. Onların da umumi arzusu üzerine bu yeni düzenlemeyi getirdik. Buradaki amacımız ülkemizin ekonomisinde üreten kesimin ve ekonomideki esnaf, KOBİ, tacir, mağaza sahibi gibi kesimlerin yoğun bir şekilde pazar ve istihdam kaybı yaşamasının ve ülkemizin döviz kaybı şeklindeki olumsuz etkilerin azaltılması. Bu gaye ile bu değişiklik yapıldı."

