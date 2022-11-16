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Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

16 Kasım 2022 | 09:19
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:08
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Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak
Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

Pozisyonlara başvurular 21-30 Kasım döneminde yapılacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Ticaret Bakanlığı internet adresinin (www.ticaret.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

İlanda, şartlara ve sınavlara ilişkin diğer detaylara da yer verildi.
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