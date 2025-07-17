Ticaret Bakanlığı açıkladı: Fiyat etiketleri için yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı Fiyat Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeleri hayata geçireceğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre tüketici alınan üründe net miktar üzerinden ödeme yapacak. Fiyat listeleri karekod ile gösterilebilecek. Ayrıca fiyat listelerinin internette yayınlanması sağlanacak.

Açıklama şöyle:

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Temel amacı “Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olan Yönetmelik, tüketicilerin “ekonomik çıkarlarının korunması” ve “doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi” açısından önem arz etmektedir.

Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile;

Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarının satış için darasının alınması zorunlu olacaktır.

Ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecek

Bir Ahilik geleneği olan “Ölçü ve Tartıda Doğruluk” ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır.

Fiyat listelerinde karekod dönemi

Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecektir.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanısıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşımının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir.

Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabileceklerdir.

Fiyat listelerinin internette yayınlanması için sistem kurulacak

Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getirilmektedir.

Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, “fiyat gör” gibi elektronik cihazların kullanılması imkânı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Üretici ve tüketici odaklı çalışma anlayışı ile hareket eden Ticaret Bakanlığı, bilgilendirme ve uygulama amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği hususunda, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmeler hızlıca yapılıp, ilgili Yönetmelik resmi onaya sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."