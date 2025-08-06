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Ticaret Bakanlığından vatandaşlara uyarı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

06 Ağustos 2025 | 16:10
Ticaret Bakanlığından vatandaşlara uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir." AA

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