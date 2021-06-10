Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği’nde (TİGSAD) yeni dönem, ilklerle başlıyor. Nazım Kanpolat, önümüzdeki günlerde düzenlenecek 11’inci Olağan Genel Kurul’da başkanlık görevini devralacak. Yeni dönemde yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile ikili görüşme organizasyonları gerçekleştirilecek. TİGSAD adının başına ‘Türkiye’ ibaresi eklenecek. Yönetim kurulundaki kadın temsilci sayısı artırılacak.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD), 11’inci Olağan Genel Kurulu öncesi sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Nazım Kanpolat, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve ASKON Başkanı Orhan Aydın’ın da katıldığı toplantıda “Hepimiz için hayırlı olacağına inandığımız, ticaretimize ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içindeyiz” diyen Nazım Kanpolat, iç giyim sektöründe bir ilki gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Kanpolat, 3 – 6 Ağustos tarihleri arasında iç giyim sektörünün merkezi sayılan İstanbul Yeşildirek’te ilk kez gerçekleştirilecek “Linexpo Streetfest”in tanıtım filmini üyelerle paylaştı.

Kanpolat, “Bu kapsamda yapacağımız uluslararası bir etkinlik ile Yeşildirek sokaklarını festival alanına çevireceğiz. Katılımcıların sonbahar-kış sezon açılışını yapacakları festivalde, pandemi kurallarına uygun olarak yabancı ve yerli alım heyetlerini ağırlayacağız” dedi.

YURT DIŞI ATAĞI

İlgili bakanlıkların da desteğini alarak yurtdışı çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade eden Nazım Kanpolat şöyle devam etti:

“Dünya pazarında bilinen önemli iç giyim markalarını satın almak veya lisans anlaşması yapmak suretiyle Türkiye’deki üretici firmalarımıza katma değerli ürün satış imkanı sağlayacağız. Yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile ikili görüşme organizasyonları gerçekleştireceğiz. TİGSAD üyelerinin marka ve ürünlerinin 365 gün 24 saat sergileneceği sektörel portalımızı hayata geçireceğiz. Üyelerimizin İTKİB’in kasım ayında gerçekleştireceği Sanal Hazır Giyim Fuarı’na katılım göstermesini kolaylaştıracağız. TİGSAD adı ve açılımına değer katacak ‘Türkiye’ ibaresinin alınması için gerekli hazırlıkları tamamladık. Gerekli başvuru sürecini başlatarak Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği ismini bu dönemde alacağız. Sektörümüze kattıkları ve katacakları değeri daha görünür kılmak için yönetim kurulumuzdaki kadın temsilci sayısını arttıracağız. Üniversiteler ile ortak çalışarak, son sınıf öğrencilerine üye firmalarımızda staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı vererek ülke istihdamına katkıda bulunacağız.”