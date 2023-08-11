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TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da devam etti. Mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay vadeli mevduatlarda faizler 1,5 ayda 15 puan düştü.

11 Ağustos 2023 | 09:50
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TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduatlarda rekor artış yaşanırken, mevduat faizlerindeki düşüş ivmesinin devam ettiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibariyle yüzde 28'in altına indi. Böylelikle mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi.

Mevduat faizleri Haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti.

Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı

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