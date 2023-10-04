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  • Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde 55,52'ye yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde 55,52'ye yükseldi

04 Ekim 2023 | 15:47
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Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde 55,52'ye yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,10 puan artarak 55,52'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 3,10 puan artarak 55,52'ye çıktı.

Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3,48 puan artışla 84,81'den 88,29'a çıktı.

Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,31 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,03 puan arttı.

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