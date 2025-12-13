TMSF'den Habertürk iddiasına yanıt var

TMSF'den yapılan açıklamada, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını öne süren sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.