TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyordu. TOKİ , corona virüsü tedbirleri kapsamında törene katılmadan canlı yapılacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bugün Isparta TOKİ Projesi kapsamında kura çekilişi yapılacaktı. Ancak TOKİ ‘nin sosyal medya hesaplarına bakanlar kura çekiminin olmadığını gördü.

TOKİ KURA TÖRENİ NEDEN YOK, ERTELENDİ Mİ?

TOKİ kura çekilişlerinin başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riskleri nedeniyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ, tarafından yapılan açıklamada; “Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkemizin tüm kurumları etkin ve koruyucu önlemler almaktadır.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kura tarihleri daha sonra idaremizin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.