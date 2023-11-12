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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı

Hızla büyüyen enerji sektörü, Cumhuriyetin sosyo-ekonomik gelişiminin en önemli destekçisi durumunda.

12 Kasım 2023
100 yılda 2 bin kat büyüme yakaladı

Hızla büyüyen enerji sektörü, Cumhuriyetin sosyo-ekonomik gelişiminin en önemli destekçisi durumunda. Sektördeki atilımlarla, 1923 yılında 50 MW'ın altında olan Türkiye enerji kurulu gücü bugün 100 bin MW'ları aşti.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

Cumhuriyetimizin enerji tarihi, Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişiminin en belirgin yansımalarından birini oluşturuyor. 

1923'ün genç cumhuriyeti ile başlayan, yıllar içerisinde de çok boyutlu ve katmanlı olarak gelişen önemli atılımların, bugün Türkiye'yi enerjinin arzından talebine tüm değer zincirinde, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en dinamik enerji sektörlerinden birisi konumuna getirdiği görülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren enerji alanında sağladığı başarılar arasında elektrifikasyon ve aydınlatma alanındaki mucizevi dönüşüm öne çıkıyor.

KİŞİ BAŞI ENERJİ TÜKETİMİ ARTTI

Cumhuriyetin ilk yıllarında elektriğe erişimi olan il sayısının 10'dan az olduğunu düşünülünce, gelişimin mertebesi daha net anlaşılıyor. 1970 yıllarında köylerde elektrifikasyon oranı yüzde 10'lara çıktı, 1990 yılında tüm köylerde elektrifikasyon tamamlandı. 

1923'te 50 MW'ın altında olan toplam kurulu gücümüz 100 yıl içerisinde 100 bin MW'ı aştı. Kişi başına elektrik tüketimi ise yılda sadece 3 kW-saat'ten yılda 3 bin kW-saat'in üzerine ulaştı. Bugün elektrik, sadece sanayide, binalarımızda değil ulaşımda da önemli bir seçenek konumuna geldi.

Elektrik enerjisi, toplam nihai enerji tüketiminin beşte-birini oluştururken, enerji sisteminin modernleşmesi, güvenli ve temiz enerji geleceği hedeflerine paralel olarak önümüzdeki yirmi-otuz yıl içerisinde bu payın en az iki kat artması bekleniyor.

YENİLENEBİLİRDE YÜKSEK POTANSİYEL

Ülkemiz son dönemde güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklarına odaklı stratejilerin ve büyük yatırımların sonucunda elektrik enerjisi üretim portföyünü çeşitlendirdi. 

Hidroelektrik enerjisi dışındaki yenilenebilir kaynakların bundan sadece 20 - 25 yıl kadar önce sıfıra yakın olan katkısı hızla büyüdü. Bugün elektrik kurulu gücünün yarısından fazlası yenilenebilir enerjiye dayalı ve bu oran daha da büyüyecek.

BORA SEKİP GÜRAY
SABANCI ÜNİVERSİTESİ IICEC DİREKTÖRÜ
“GELECEK İÇİN ÇOK YÖNLÜ FIRSATLAR VAR”
“Elektrifikasyonda güçlü büyüme ekseninde, daha modern, fakat aynı zamanda her yönden sürdürülebilir bir elektrik sistemi için yeni sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 

Elektrik enerjisinde temiz kaynaklara dayalı yüksek büyüme aynı zamanda daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için çok yönlü fırsatları, ithalat yoğunluğunda azalma ve enerji sisteminde karbon yoğunluğu performansının iyileşmesi gibi kritik kazanımları beraberinde getiriyor. 

Daha güvenli ve verimli enerji geleceği yolculuğunda elektrik enerjisi geçmişte olduğu gibi gelecekte de ekonomik büyümenin ve sosyal gelişimin en önemli destekleyicilerinden olacak.”

 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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