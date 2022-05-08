Toyota, Proace City ve Proace City Cargo ticari araçları için Mayıs kampanyasını duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota, mayıs ayında Proace City ve Proace City Cargo modelleri için kampanyasını devam ettiriyor.

Toyota Proace City ve Proace City Cargo ticari araçları 80 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranıyla satışa sunuluyor.

Ayrıca Yenilenen Hilux’lar da 100 bin TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışlarını sürdürüyor.

Kampanya dahilinde yeni araç kredilerinde 6 aya, Toyota Xchange kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı bulunuyor. Toyota Proace City 398 bin 500 TL’den, Proace City Cargo ise 315 bin 350 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Açıklamada, “Toyota’nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla “Çevre Dostu Kredisinde” 1-12 ay arası vadelerde yüzde 1,70, 13-48 ay arası vadelerde ise yüzde 1,75 faiz oranı imkanı sunuluyor” denildi. Açıklamada Toyota’nın mayıs ayı kampanyasından yararlanmak isteyenler için tüm markaları kapsayan “takas” seçeneğinin olduğu da belirtildi.