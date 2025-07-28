TPAO 366 personel alımı başvuruları ne zaman? Türkiye Petrolleri işçi alımı başvuru şartları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve 4 bölge müdürlüğüne toplam 366 personel alacağını duyurdu.Resmi duyuruda yer alan bilgilere göre, alımlar farklı unvan ve kadrolarda gerçekleştirilecek. Adaylardan, KPSS puanı, eğitim durumu ve bazı özel şartlar dikkate alınacak.

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Son başvuru tarihi ise 1 Ağustos 2025 saat 23:59 olarak belirlendi başvurular başlayacak.

TPAO PERSONEL ALIMI YAPACAK ŞEHİRLER

Alımların dağılımı şu şekilde olacak:

Merkez Teşkilatı: 156 kişi

Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi

Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi

Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi

Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi

TPAO BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

TPAO personel alımı başvuru genel şartları şöyle:

İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölüm/pragramlarından mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

