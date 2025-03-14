ARA
DOLAR
36,66
0,15%
DOLAR
EURO
39,89
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
3522,45
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10840,59
1,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi'nin güzergahı netleşti

Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi'nin güzergahı netleşti

M - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı'dan havalimanı mevkisine kadar toplam 31 istasyondan oluştuğunu söyledi.

14 Mart 2025 | 20:16
Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Projesi'nin güzergahı netleşti

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Hat güzergahının belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, "Trabzon'un ulaşım ve altyapısını güçlendirecek 32 kilometre uzunluğundaki raylı sistem projemiz, 31 istasyondan hizmet verecek." dedi.

Uraloğlu, projenin, Trabzon'un ulaşım ve altyapısını güçlendireceğine işaret ederek, "Planlanan hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı, Trabzon Havalimanı ve Yomra ilçesi arasında yolculuk talebine cevap verecek raylı sistem hattı tesis edilecek." diye konuştu.

- "Akyazı ile havalimanı arası ilk etap olarak planlanmaktadır"

Bakan Uraloğlu, Akyazı'dan başlayarak, Beşirli istikametine sahilden devam eden raylı sistem hattının güzergahına ilişkin şunları kaydetti:

"Trabzon Raylı Sistem Hattı, Akyazı'dan havalimanına kadar toplam 31 istasyondan oluşuyor. Bazı istasyonlarda yer altından devam ediyor. Akyazı'da ve sahil bölümünde yer üstünden gidecek proje, daha sonra şehir içinde birçok noktaya yer altından ulaşacak."

Çalışmaların Aralık 2024'ten bu yana sürdürüldüğünü anımsatan Uraloğlu, "Hatta ait ön güzergah projeleri tamamlanmış olup, hattın geçtiği güzergah üzerinde etkileşimi bulunan kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Akyazı ile havalimanı arası ilk etap olarak planlanmaktadır. Etüt-proje çalışmalarının bitmesine müteakip yapım çalışmalarına başlanabilecektir." dedi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3522,45 0,13%
  • ALTIN ONS 2988,4 -0,02%
  • BIST 100 10840,59 1,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,445 0,402%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43805 -0,4055%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,8696%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,6629 0,1513%
  • EURO/DOLAR 1,0881 0,2483%
  • EURO/TURK LIRASI 39,894 0,1948%
  • STERLIN/DOLAR 1,29276 -0,18877%
Borsa Haberleri
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
GERİ
İLERİ
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
SPK'nın son bülteni: 6 şirkete bedelsiz onayı var
13 Mart borsada gün sonu rakamları
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 6150
Bir şirketten daha temettü kararı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL