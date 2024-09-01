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Trabzon'da tezgahlar palamutla doldu: Fiyatlar ne kadar?

Av yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu var.

01 Eylül 2024 | 16:19
Son Güncellenme: 01 Eylül 2024 | 16:19
Trabzon'da tezgahlar palamutla doldu: Fiyatlar ne kadar?

Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları balıklarla sabahın erken saatlerinden tezgahlarını doldurdu. Peki, fiyatlar ne kadar? İşte detaylar:

1 FİYATLAR NE KADAR?

FİYATLAR NE KADAR? Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin kilogramı 100, mezgidin 150, palamudun ise 3 tanesi 200 liradan satılmaya başladı.

2 2018'DEKİ GİBİ PALAMUT BOLLUĞU BEKLİYORUZ

2018'DEKİ GİBİ PALAMUT BOLLUĞU BEKLİYORUZ Balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, yeni av sezonunun Türkiye ve Karadeniz'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Gece boyunca balıkçıların iyi palamut avı geçirdiğini dile getiren Örseloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah hayırlı ve verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Bugün itibarıyla avlanan balıklara baktığımızda görüntü güzel. Palamut ile başladık ve olması gereken de buydu. İnşallah bu ilerleyen süreçlerde de devam eder ve daha bol avlanır. Beraberinde de hamsi, çinekop ve lüfer gibi diğer çeşitlerin de bol olmasını istiyoruz. 2018'deki palamut bolluğunun bu sene yine olacağını tahmin ediyorum."

3 PALAMUT FİYATLARI

PALAMUT FİYATLARI Örseloğlu, palamudun gramaj ve boy farkına göre tanesini 50 ve 100 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını kaydetti.

4 İKİ TANE ALINSA AİLEYİ DOYURUR

İKİ TANE ALINSA AİLEYİ DOYURUR Gökmen Aydın ise av yasağının ardından ilk gün tezgahlarını bol miktarda palamutla doldurduklarını ifade etti. Balığın en ucuz gıda ürünleri arasında yer aldığını belirten Aydın, "Tavuk ve etin kilogram fiyatları yukarıya çıktı. Balığın tanesi ise 75 lira. Palamuttan iki tane alınsa bir aileyi doyurur. İlk güne göre fiyatlarımız gayet normal." dedi. Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin de av yasağının kalkmasıyla balıkçı tezgahlarına ilgi gösterdikleri görüldü.
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