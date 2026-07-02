Trabzon Havalimanı, geçmişte yaşanan iki pistten çıkma olayıyla da hafızalara kazındı. 1981 yılında Trabzonspor ile oynayacağı lig maçı için Trabzon'a gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Kazada uçakta bulunan 65 kişiden ölen ya da yaralanan olmadı.

Havalimanında en çok konuşulan olay ise 13 Ocak 2018'de yaşandı. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Ankara-Trabzon seferinin ardından iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıktı. Deniz kıyısında yaklaşık 10 metre kala çamura saplanarak duran uçaktaki 162 yolcu ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisi kazayı yara almadan atlattı.