Doğu Karadeniz’de hamsi avının yetersiz olması nedeniyle Trabzon’daki balıkçı tezgahlarını istavrit, mezgit, somon ve çupra süslüyor.

Trabzon’daki balıkçılar, son dönemde başta hamsi olmak üzere balık avından beklenen verimi alamadı.

Avlanmanın yetersiz olması nedeniyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarında çok az miktarda hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit, levrek, somon, alabalık, tirsi ve çupra gibi çeşitler yer aldı.

Hamsinin kilogramı 10-15 liradan, mezgitin kilogramı 10-20 liradan, istavritin kilogramı 20 liradan, çupranın kilogramı 40 liradan, somonun kilogramı 25-30 liradan, tirsinin kilogramı 15 liradan, levreğin de tanesi 12,5 liradan satılıyor.

Balık satış pazarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde hareketlilik yaşanıyor.

– “Bu sene özellikle hamsiden beklenen verimi alamadık”

Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, vatandaşların hamsinin olmamasından dolayı diğer türlere yöneldiğini söyledi. Bektaşoğlu, “Hamsi son demlerini yaşıyor. Bundan sonra istavrit ve mezgite yönelecek vatandaş. Bunlar da varken bol bol yesinler.” dedi.

Özellikle hamsi açısından verimsiz bir sezon geçirdiklerini belirten Bektaşoğlu, “Sezonun nasıl başlayıp nasıl bittiğini kimse bilmiyor, biz de anlamadık. Önce çok ince çıktı, sonra yasak geldi. Yasaklar bitti bu sefer hamsi gelmedi. Ne oldu biz de anlamadık. Vatandaş istediği kadar yiyemedi. Bu sene özellikle hamsiden beklenen verimi alamadık. Şaşırdık kaldık. Bu saatten sonra çıkmaz artık. Diğer çeşitlere yöneleceğiz.” diye konuştu.

Cem Yazıcı da av sezonunun 15 Nisan’da sona ereceğine işaret ederek, “Hamsi bitti diyebiliriz, hamsi sezonu bitti. Mezgit, istavrit, alabalık, somon, çupra var. Önümüzdeki aylarda bu balıklar tezgahlarda olacak. Genel anlamda pek fazla verim alamadık. Palamut istediğimiz gibi gitmedi, istavrit olmadı, hamsi de inceldi, sonra yasak geldi. Nisan 15’e kadar ara ara tezgahlarda hamsi olur ama ondan sonra mümkünatı yok vatandaş hamsi göremez. Olursa da dondurulmuş, şoklu olur.” ifadelerini kullandı.