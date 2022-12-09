ARA
Bist 100
5209,15
4,07%
Bist 100
Dolar/TL
18,643
-0,002%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7097
0,3807%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0572
0,3603%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,28
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

“TRT World Forum 2022” Başladı

Liderleri buluşturan TRT World Forum 2022 “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul’da başladı.

09 Aralık 2022 | 09:04
Son Güncellenme: 09 Aralık 2022 | 15:29
0
“TRT World Forum 2022” Başladı

TRT World Forum 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleniyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 100’e yakın uluslararası bilinirliği olan konuşmacı katılıyor.

TRT World Forum, ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sözleri dünyada yankı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması ve “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” teması ile düzenlenen etkinlikte ulusal ve global pek çok mesaj vermesi bekleniyor. 

Geçen yıl TRT World Forum 2021’in açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Pandemi sürecinde dünyada barış ve adaleti sağlamakla görevli kurumlar sınıfta kaldı” ve “BM’nin yapısı değişmeli” söylemleri dünya gündeminde yankı bulmuş ve uzun süre üzerine tartışmalar yaşanmıştı.

Programın ilk gününde “Dünyayı Besleyebilmek: Kriz Zamanlarında Küresel Gıda Güvenliğini Sağlamak”, “Dezenformasyon: Dijital Çağda Hakikati Savunmak” ve “Enerji Krizi ve İklim Değişikliği: Krizi Fırsata Dönüştürmenin Zamanı Geldi mi?” panelleri gerçekleşecek. İkinci gününde ise “Dijitalleşme: Kamu Yayıncılığı için Cazip Bir Süreç mi?”, “İnsanlığın Ötesinde: Küresel Göç Krizi”, “Rusya-Ukrayna Savaşı: Alınan Dersler”, “Cephelerden Bildirmek: Savaşın Gölgesinde Gazetecilik” konuları ele alınacak. 

TRT World Forum 2022, TRT World Forum Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,28 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,98 -0,17%
  • BIST 100 5209,15 4,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,643 -0,002%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7097 0,3807%
  • EURO/USD 1,0572 0,3603%
  • INGILIZ STERLINI 1,22825 0,20478%
  • JAPON YENI 136,828 0,158%
  • KANADA DOLARI 1,36578 0,07474%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL