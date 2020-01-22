Trump: Dolar çok güçlü, faizler düşmeli
ABD Başkanı Donald Trump, doların çok güçlü olduğunu, faizlerin daha da düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için bulunduğu Davos’ta CNBC’ye yaptığı değerlendirmede Trump, “Dolar çok, çok güçlü,” dedi ve bunun kulağa güzel geldiğini, birçok yönden iyi olduğunu, ancak imalat sektörü dikkate alındığında çok kötü olduğunu sözlerine ekledi.
ABD Başkanı, öte yandan, faizlerin daha da düşürülmesi yönündeki isteğini tekrarladı.
Trump, “Doların güçlü olmasını istiyorum, doların çok güçlü olmasını istiyorum. Doların müthiş olmasını istiyorum. Ancak eğer faizleri düşürürseniz, çok fazla iyi şey olacak” şeklinde görüş bildirdi.
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