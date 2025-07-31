Trump’tan Fed Başkanı Powell’a ağır hakaret

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle hedef aldı.

Trump, paylaşımında Powell için “Jerome ‘Çok Geç’ Powell yine yaptı yapacağını! Bu işi yapmak için fazlasıyla GEÇ, fazlasıyla ÖFKELİ, fazlasıyla APTAL ve fazlasıyla SİYASİ biri” gibi ifadeler kullandı.

Powell’ın ülkeye 'trilyonlarca dolara mal olduğunu' öne süren Trump, ayrıca Fed’in bazı binalarda yürüttüğü tadilat projelerini de 'tarihin en beceriksiz ya da en yozlaşmış yenileme işleri' olarak niteledi.

Trump, paylaşımında Powell’a bir kez daha “Tam bir kaybeden!” diyerek yüklendi ve “Ülkemiz bunun bedelini ödüyor” dedi.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Jerome 'Çok Geç' Powell yine yaptı yapacağını!!! Fed Başkanı olmak için ÇOK GEÇ ve aslında ÇOK KIZGIN, ÇOK APTAL ve ÇOK SİYASİ. Ülkemize TRİLYONLARCA DOLARA mal oluyor, ayrıca inşaat tarihindeki en beceriksiz ya da yozlaşmış bina(lar)dan birinin yenilenmesine neden oluyor! Başka bir deyişle, 'Çok Geç' TAM BİR KAYIPTIR ve bedelini Ülkemiz ödemektedir!"

Trump, Powell’ı uzun süredir eleştiriyor

Donald Trump, başkanlığı döneminden bu yana Jerome Powell’a yönelik eleştirileriyle biliniyor. Fed’in faiz politikalarını ve Powell’ın kararlarını sık sık hedef alan Trump, daha önce de faiz artırımlarını “ekonomiye darbe” olarak nitelendirmişti. Son paylaşımında ise kişisel hakaret boyutuna varan ifadeler kullanması dikkat çekti.

Trump’ın bu çıkışı, Fed’in son toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit tutmasının hemen ardından geldi.