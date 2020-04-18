Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, “Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz.” dedi.

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, “Salgının artışının bittiğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

TARIM SEKTÖRÜNE 19 MİLYAR DOLARLIK PAKET

Trump ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Amerikan çiftçilerine de yardım paketi açtıklarını duyurarak, “Tarım Bakanlığı bugün, 19 milyar dolarlık program başlattı. Bu programla çiftçilerimize doğrudan ödeme yapacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük miktarda et, süt ve gıda ürünü satın alımı olacak.” diye konuştu.

Eyaletlerin haftalık test kapasitesini de artırmayı amaçladıklarını kaydeden Trump, buralara da test kiti gönderilmesi noktasında yardımcı olacaklarını ifade etti.

ABD DİĞER ÜLKELERE SOLUNUM CİHAZI YARDIMI YAPACAK

Trump, ABD’nin stoğunda yakında çok sayıda solunum cihazı olmasını beklediklerini vurgulayarak, “Şu anda solunum cihazı krallığı kurduk, yüz binlercesi üretim aşamasında. Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bugün Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştüm. Onlara solunum cihazı yardımı yapacağımızı söyledim. Başka ülkelere de bu konuda yardım yapacağız.” açıklamasında bulundu.

ABD’deki virüs önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin dün bir plan yayımladıklarını anımsatan Trump, “Bundan sonra basında test kapasitemize ilişkin yanlış ve yalan bilgiler yayan bazı partizan sesler yükseldi. Bu kişiler, bizim devasa test kapasitemizi anlamakta zorluk yaşıyor. Biz sıfır noktasından başladık. Bizden önce çok çağ dışı ve bitik bir sistem vardı.” dedi.

TRUMP, ‘KORONAVİRÜSÜN VUHAN’DAKİ LABORATUVARDAN ÇIKTIĞI’ İDDİASINI MANTIKLI BULUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da “mantıklı” bulduğunu söyledi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Bazı eyaletlerdeki “virüs önlemlerini kaldırın” protestolarına da destek veren Trump, “Bazı eyaletlerin aldığı önlemler aşırı sıkı. Evde kalınması talimatlarından bahsetmiyorum ama bazıları çok aşırıya kaçan önlemler alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’a Twitter üzerinden Çin’deki ölümlere ilişkin yaptığı, “Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD’deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin’in yanına bile yaklaşamaz.” açıklaması soruldu.

Çin’in virüsün ortaya çıktığı ülke olduğunu anımsatan ve nüfusunun da çok daha fazla olduğuna işaret eden Trump, “Dünyada en çok koronavirüs ölümünün olduğu ülke biz değiliz, bu Çin olmalı. Biliyorsunuz virüs ilk orada ortaya çıktı. Çin çok büyük bir ülke ve ciddi sorun yaşadı. Bugün ölü sayılarını revize ettiler ama sadece Vuhan için. Vuhan dışında çok konuşmuyorlar.” diye konuştu.

“184 ÜLKE ŞİMDİ BU VİRÜSÜN ACISINI YAŞIYOR”

Trump, koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin de “Bu konuyu araştırıyoruz ama şu anda bu ihtimal mantıklı geliyor. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu yarasa Vuhan’daki canlı hayvan pazarında satılmıyordu. 40 mil ötedeydi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Araştırıp göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Virüsün Çin’den çıkıp tüm dünyaya yayıldığını söyleyen Trump, “184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor. Bu çok kötü. Virüs ilk başladığında, konu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi.” görüşünü paylaştı.

VUHAN ÖLÜ SAYISINI REVİZE ETMİŞTİ

Kovid-19’un ilk kez görüldüğü Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını dün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin’in resmi verilerine göre ülke genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632’i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının “merkez üssü” konumunda bulunan ABD’de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.