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TÜBİTAK 311 aday araştırmacı alacak

02 Aralık 2022 | 00:15
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:23
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TÜBİTAK 311 aday araştırmacı alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), 311 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda "İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgilendirmeler, www.tubitak.gov.tr ve kariyer.tubitak.gov.tr internet adreslerinde yer almaktadır" denildi.

Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022.

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