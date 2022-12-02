TÜBİTAK 311 aday araştırmacı alacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda "İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgilendirmeler, www.tubitak.gov.tr ve kariyer.tubitak.gov.tr internet adreslerinde yer almaktadır" denildi.Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022.