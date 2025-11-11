TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı eylül ayında yıllık yüzde 37,5 oranında arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,5, inşaat ciro endeksi yüzde 32,8, ticaret ciro endeksi yüzde 41,6 arttı ve hizmet ciro endeksi ise yüzde yüzde 37 oranında artış gösterdi.
Toplam ciro aylık yüzde 4,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı eylülünde aylık yüzde 4,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı. Ticaret ciro endeksi yüzde 7,7, hizmet ciro endeksi ise yüzde 1,9 artış gösterdi.