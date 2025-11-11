ARA
DOLAR
42,23
-0,00%
DOLAR
EURO
48,94
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
5619,50
0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10768,00
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 4,6, yıllık ise yüzde 37,5 artış gösterdi.


TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı eylül ayında yıllık yüzde 37,5 oranında arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,5, inşaat ciro endeksi yüzde 32,8, ticaret ciro endeksi yüzde 41,6 arttı ve hizmet ciro endeksi ise yüzde yüzde 37 oranında artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi-1
TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi-2

Toplam ciro aylık yüzde 4,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı eylülünde aylık yüzde 4,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı. Ticaret ciro endeksi yüzde 7,7, hizmet ciro endeksi ise yüzde 1,9 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi-3
TÜİK açıkladı: Toplam ciro yıllık bazda yükseldi-4
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL