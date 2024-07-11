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TÜİK'ten yüzde 45-75 açıklaması

TÜİK'ten yapılan açıklamada, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumunda geçen yüzde 45-75 oranlarının bağlamından koparıldığı ifade edildi.

11 Temmuz 2024 | 10:57
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2024 | 10:59
TÜİK'ten yüzde 45-75 açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erhan Çetinkaya'nın enflasyonla ilgili açıklamalarına değinilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45-75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir.

 

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Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
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