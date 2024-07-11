TÜİK'ten yüzde 45-75 açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erhan Çetinkaya'nın enflasyonla ilgili açıklamalarına değinilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine 'yüzde 45-75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir.