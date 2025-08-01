TÜİK verileri: Türkiye'de çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2023'e kıyasla yüzde 9,8 yükselerek 612 bin 651'e çıktı.

Bu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak, 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

- Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'ü yaralama olayına karıştı

Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26'sına da bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 45,6'sını mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1'ini suç, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar teşkil etti. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'i ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden mağdur oldu.