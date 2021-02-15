Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? İşte yeni başkanın biyografisi:
TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, önceki başkan Muhammed Cahit Şirin Mayıs 2020’de atanmıştı.
AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?
1978’de Yozgat’ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009’da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017’de de Başkan Yardımcılığına atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.
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