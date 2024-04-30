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TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

TÜRK-İŞ, nisan ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 17 bin 725 lira, yoksulluk sınırını 57 bin 736 lira olarak hesapladı. Böylelikle 17 bin 2 TL'lik asgari ücret bu yıl ilk kez açlık sınırının altında kaldı.

30 Nisan 2024 | 15:08
Son Güncellenme: 30 Nisan 2024 | 17:14
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, nisanda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 17 bin 725 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 57 bin 736 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 22 bin 991 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 5,55 artış gösterdi.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 74,88 hesaplandı.

Tavuk eti fiyatı arttı

Araştırmaya göre, dana eti fiyatı mart ayına kıyasla 52 lira artışla ortalama 523 liradan, kuzu eti ise ortalama 734 liradan satıldı. Balık fiyatları artarken, yumurta fiyatı düşüştü. Tavuk etinin kilogram fiyatı ortalamada 10 lira arttı.

Nisanda, ortalama sebze kilogram fiyatı 28,81 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 46,50 lira olarak hesaplandı.

Siyah zeytin fiyatında artış, yeşil zeytinde ise kısmi bir düşüş gözlendi. Yağlı tohumların fiyatında ceviz, fındık, fıstık gibi ürünlerin fiyatı değişmezken, ay çekirdeğinin fiyatı arttı.

Şeker, bal ve pekmez fiyatları nisanda artış gösterdi.

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