Türk lokumu ihracatta yükselişte: Dünya pazarında talep artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 26,1 milyon dolarlık lokum ihraç eden Türkiye'nin, 2022'de bu üründeki dış satımı 28,6 milyon dolar, 2023'te 29,8 milyon dolar, 2024'te ise 32,1 milyon dolar oldu.

Lokum ihracatı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 33,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.